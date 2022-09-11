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Окупанти знову перекидають техніку з Маріуполя: куди саме

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Маріуполь, Неділя 11 вересня 2022 15:11
Окупанти знову перекидають техніку з Маріуполя: куди саме Фото: окупанти знову перекидають техніку з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Маріуполі знову фіксують перекидання російської техніки. Цього разу орієнтовно в напрямку смт Нікольське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка в Telegram.

"8:30 колона 12 вантажівок з БК позначка V по бул Шевченко в бік Метро на виїзд з Маріуполя. Орієнтовно в бік Нікольського", - пише Андрющенко.

Окупанти знову перекидають техніку з Маріуполя: куди саме

Перекидання техніки з Маріуполя

Окупанти знову перекидають техніку з Маріуполя: куди саме

Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок перекидання російської техніки з Маріуполя. Зовсім нещодавно було помічене переміщення ворожої колони в сторону окупованого Бердянська.

При цьому в бік того самого смт Нікольського раніше на тягачах росіяни переміщали свою техніку з новою символікою, схожою на символ "Дарів смерті" із книги про Гаррі Поттера.

Аналітики припускають, що окупанти можуть спрямовувати техніку для посилення свого наступу та виконання вказівки диктатора РФ Володимира Путіна щодо виходу на кордон області до 15 вересня.

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