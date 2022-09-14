Проект бюджету-2023 і новий транш від МВФ для України: новини за 13 вересня
Кабмін затвердив проект державного бюджету України на 2023 рік. Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів про новий транш від Міжнародного валютного фонду.
Детальніше про те, що сталося у вівторок, 13 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- ЗСУ з великою ймовірністю збили перший Іранський ударний безпілотник, який використовували окупанти. Ворожу ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області.
- У ГУР попередили, що російські окупанти готуються до чергових обстрілів захопленої ЗАЕС. Не виключені атаки і по інших атомних станціях України.
- Українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ вже 3 800 квадратних км. Кількість деокупованих населених пунктів досягла 300.
- Російські окупанти у зв'язку з успішним контрнаступом ЗСУ змушені терміново вивозити свої сім'ї з Криму та півдня України.
- Українські військові деокупували ще три населених пункти в Харківській області - Липці, Глибоке і Стрілецьке. Вони знаходяться неподалік від кордону з Росією.
- У вівторок, 13 Вересня, українські військові відбили ворожі атаки в районі восьми населених пунктів. При цьому російські окупанти активно вели повітряну розвідку на півдні - здійснили близько 70 вильотів безпілотників.
Кабмін схвалив проект держбюджету на 2023 рік
Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету України на 2023 рік. У середу, 14 вересня, планується його реєстрація у Верховній раді.
Згідно з документом, найбільше коштів планують спрямувати на оборонну сферу і соціальні програми.
Україна отримає від МВФ новий транш. Зеленський назвав суму
Президент України Володимир Зеленський анонсував виділення Україні додаткової фінансової допомоги від МВФ у розмірі 1,4 млрд доларів.
В офісі президента представили рекомендації щодо гарантій безпеки для України
В Україні презентували "Київський договір безпеки", що містить рекомендації для міжнародних гарантій безпеки для України. Зокрема, він передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України і компенсації всіх збитків.
Рекомендації щодо гарантій безпеки для України презентували керівник офісу Президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у Києві.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном знову загострився
Військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном знову загострився. Обидві країни заявляють про загиблих і звинувачують один одного в ескалації, тим часом ЗМІ вже повідомляють, що сторони все ж змогли домовитися про припинення вогню.
Що відомо про ситуацію між Вірменією та Азербайджаном, чи дійсно сторони змогли прийти до консенсусу і як на це реагують у світі - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Росія може відвернути увагу від України за допомогою Вірменії та Азербайджану, - Блінкен
У Держдепі США стурбовані, що Росія може скористатися ескалацією конфлікту між Вірменією та Азербайджаном для відволікання уваги від війни в Україні.
За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Кремль може навмисно "підливати масло у вогонь" в конфлікті між Вірменією та Азербайджаном і таким чином відволікати світову спільноту від війни в Україні.
Зеленський знову зібрав Ставку: доручив взяти звільнений кордон під охорону
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у вівторок, 13 Вересня.
Він доручив Державній прикордонній службі забезпечити охорону держкордону на звільнених від російських загарбників територіях.
Дощі відступають, але затримаються на заході і Лівобережжі: прогноз погоди на 14 вересня
У середу, 14 вересня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Однак на заході та Лівобережжі очікуються дощі.
За прогнозами синоптиків, на Лівобережжі, вдень і в західних областях варто очікувати невеликих дощів, а на решті території буде без істотних опадів.
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