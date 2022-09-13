Зеленський знову зібрав Ставку: доручив взяти звільнений кордон під охорону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Президент доручив Державній прикордонній службі забезпечити охорону держкордону на звільнених від російських загарбників територіях.

Також були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від окупантів.

На засіданні було розглянуто проект бюджету сектору безпеки й оборони на 2023 рік. Зеленський зазначив, що загальна сума оборонного бюджету попередньо становить понад 1 трлн гривень.

У засіданні Ставки взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар РНБО Олексій Данілов та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

У форматі відеозв'язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ ОК "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ ОК "Південь" Андрій Ковальчук.