Проект бюджета-2023 и новый транш от МВФ для Украины: новости за 13 сентября

Кабмин утвердил проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом транше от Международного валютного фонда.

Подробнее о том, что произошло во вторник, 13 сентября, - в материале РБК-Украина .

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Кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год

Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2023 год. В среду, 14 сентября, планируется его регистрация в Верховной раде.

Согласно документу, больше всего средств планируют направить на оборонную сферу и социальные программы.

Украина получит от МВФ новый транш. Зеленский назвал сумму

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выделение Украине дополнительной финансовой помощи от МВФ в размере 1,4 млрд долларов.

В Офисе президента представили рекомендации о гарантиях безопасности для Украины

В Украине презентовали "Киевский договор безопасности", содержащий рекомендации для международных гарантий безопасности для Украины. В частности, он предусматривает удержание государств-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.

Рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины презентовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в Киеве.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном снова обострился

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился. Обе страны заявляют о погибших и обвиняют друг друга в эскалации, тем временем СМИ уже сообщают, что стороны все же смогли договориться о прекращении огня.

Что известно о ситуации между Арменией и Азербайджаном, действительно ли стороны смогли прийти к консенсусу и как на это реагируют в мире - собрало РБК-Украина в материале.

Россия может отвлечь внимание от Украины при помощи Армении и Азербайджана, - Блинкен

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может воспользоваться эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном для отвлечения внимания от войны в Украине.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Кремль может специально “подливать масло в огонь” в конфликте между Арменией и Азербайджаном и таким образом отвлекать мировое сообщество от войны в Украине.

Зеленский снова собрал Ставку: поручил взять освобожденную границу под охрану

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего во вторник, 13 сентября.

Он поручил Государственной пограничной службе обеспечить охрану госграницы на освобожденных от российских захватчиков территориях.

Дожди отступают, но задержатся на западе и Левобережье: прогноз погоды на 14 сентября

В среду, 14 сентября, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако на западе и Левобережье ожидаются дожди.

По прогнозам синоптиков, на Левобережье, днем и в западных областях стоит ожидать небольших дождей, а на остальной территории будет без существенных осадков.