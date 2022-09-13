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ЗСУ звільнили Липці, Глибоке та Стрілечу Харківської області (відео)

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Харківська область, Вівторок 13 вересня 2022 17:23
ЗСУ звільнили Липці, Глибоке та Стрілечу Харківської області (відео) Фото: ЗСУ звільнили Липці, Глибоке та Стрілечу Харківської області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові деокупували ще три населені пункти у Харківській області - Липці, Глибоке та Стрілечу. Вони знаходяться неподалік від кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 247 окремий батальйон 127 окремої бригади у Telegram.

ЗСУ звільнили Липці, Глибоке та Стрілечу Харківської області (відео)

"Це наша земля. Вона є, була і буде Україною. Ніякого "руського міра" тут не буде. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - написали військові.

Захисники вже підняли державний прапор України у звільнених населених пунктах.

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що ЗСУ звільнили вже 3 800 кв км Харківській області. Було деокуповано 300 населених пунктів.

При цьому заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що контрнаступ українських захисників у Харківській області все ще триває і говорити про повне її звільнення ще зарано.

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