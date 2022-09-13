Окупанти терміново евакуюють свої сім'ї з Криму та півдня України, - ГУР

Фото: окупанти терміново евакуюють свої сім'ї з Криму і Півдня України (Getty Images)

Російські окупанти у зв'язку з успішним контрнаступом ЗСУ змушені терміново вивозити свої сім'ї з Криму та півдня України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

"Незважаючи на запевнення населення в безпеці перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ і командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло і терміново вивезти родичів з півострова", - розповіли в розвідці. Тим часом окупанти заборонили укладання угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування по Кримському мосту і всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії українських військових.