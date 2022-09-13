Окупанти терміново евакуюють свої сім'ї з Криму та півдня України, - ГУР
Російські окупанти у зв'язку з успішним контрнаступом ЗСУ змушені терміново вивозити свої сім'ї з Криму та півдня України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.
"Незважаючи на запевнення населення в безпеці перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ і командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло і терміново вивезти родичів з півострова", - розповіли в розвідці.
Тим часом окупанти заборонили укладання угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування по Кримському мосту і всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії українських військових.
Нагадаємо, Збройні сили України в рамках контрнаступальних дій звільнили майже всю територію Харківської області. На тлі успішних дій ЗСУ російські окупаційні війська спішно кидають свої позиції і біжать вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ. Росіяни вже залишили Сватове.
Як ми писали, представники розвідки США не виключають, що після успішного контрнаступу Збройних сил України на окупованих територіях Харківської області російські окупанти будуть змушені віддати й інші захоплені території.
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