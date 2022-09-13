Україна отримає від МВФ новий транш. Зеленський назвав суму

Президент України Володимир Зеленський анонсував виділення Україні додаткової фінансової допомоги від МВФ у розмірі 1,4 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

Відзначимо, що поки офіційно МВФ ще не повідомляв про виділення даного пакету коштів Україні. На яких умовах це буде реалізовано, поки невідомо.

"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю щодо зміцнення фінансової стабільності України", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що МВФ має намір допомогти Україні та країнам, які постраждали від зростання цін на продовольство.

Нагадаємо, на початку серпня Україна звернулася у Міжнародний валютний фонд з офіційним запитом про початок нової програми кредитування.

Також у березні МВФ виділив Києву транш у розмірі 1,4 млрд доларів. Виділені кошти спрямували на підтримку платіжного балансу України.

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