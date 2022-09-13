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Україна отримає від МВФ новий транш. Зеленський назвав суму

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 18:57
Україна отримає від МВФ новий транш. Зеленський назвав суму Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський анонсував виділення Україні додаткової фінансової допомоги від МВФ у розмірі 1,4 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю щодо зміцнення фінансової стабільності України", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що поки офіційно МВФ ще не повідомляв про виділення даного пакету коштів Україні. На яких умовах це буде реалізовано, поки невідомо.

Раніше стало відомо, що МВФ має намір допомогти Україні та країнам, які постраждали від зростання цін на продовольство.

Нагадаємо, на початку серпня Україна звернулася у Міжнародний валютний фонд з офіційним запитом про початок нової програми кредитування.

Також у березні МВФ виділив Києву транш у розмірі 1,4 млрд доларів. Виділені кошти спрямували на підтримку платіжного балансу України.

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