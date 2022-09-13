Росіяни готуються до нових обстрілів ЗАЕС і не тільки, - розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління розвідки Міноборони.

"Справді, є інформація про певну підготовку чергових провокацій та обстрілів Запорізької станції, про те, що особовий склад агресора має план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередачі, яких зараз залишилося лише кілька, які поєднують ЗАЕС із українською енергосистемою", - попередив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, окупанти після захоплення ЗАЕС побачили таку собі певну "безкарність з боку міжнародної спільноти", і це масштабують на всю енергетичну систему України, готуючи таким чином відверту гуманітарну катастрофу і кризу напередодні зими.

"Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС, російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безперечно, може вплинути зрештою і на інші атомні об'єкти - на інші атомні станції", - підкресилв Юсов.

Він також зауважив, що останні удари по енергетичній системі та критичній інфраструктурі України - це планомірні дії агресора, і цілком можливо уявити й інші сценарії. Україна, зі свого боку, до цього готується.

Зазначимо, як розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ядерним шантажем на захопленій Запорізькій АЕС росіяни намагаються досягти двох цілей. Порушити енергетичний баланс напередодні зимового сезону та вплинути на санкційну політику Заходу.

Варто нагадати, що в ніч на неділю 11 вересня енергоблок №6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі після чергових обстрілів росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.