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Росія може відвернути увагу від України за допомогою Вірменії та Азербайджану, - Блінкен

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США, Вівторок 13 вересня 2022 20:39
Росія може відвернути увагу від України за допомогою Вірменії та Азербайджану, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Держдепі США стурбовані, що Росія може скористатися ескалацією конфлікту між Вірменією та Азербайджаном для відволікання уваги від війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, яке наводить CNN.

За його словами, Кремль може спеціально "підливати масло у вогонь" в конфлікт між Вірменією та Азербайджаном і таким чином відволікати світову спільноту від війни в Україні.

"Але якщо Росія дійсно зможе використовувати свій вплив на благо, тобто знову заспокоїти ситуацію, покласти край насильству і закликати людей до сумлінної участі в побудові світу, це буде позитивним моментом", - додав держсекретар.

Блінкен зазначив, що вчора, 12 вересня, розмовляв з лідерами Вірменії та Азербайджану і закликав їх зробити все можливе для того, щоб відмовитися від будь-якого конфлікту і повернутися до переговорів про побудову "міцного миру між їхніми країнами".

"Ми знову стали свідками спалаху бойових дій, в чому ніхто не зацікавлений", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення конфлікту. Держави вже обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

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