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Загострення між Вірменією і Азербайджаном: що про це відомо і як реагує світ

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Вівторок 13 вересня 2022 11:49
Загострення між Вірменією і Азербайджаном: що про це відомо і як реагує світ Фото: Вірменія та Азербайджан знову почали аткивні бойові дії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном знову загострився. Обидві країни заявляють про загиблих та звинувачують один одного в ескалації, тим часом ЗМІ вже повідомляють, що сторони все ж змогли домовитися про припинення вогню.

Що відомо про ситуацію між Вірменією та Азербайджаном, чи дійсно сторони змогли дійти консенсусу та як на це реагують у світі - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

ЗМІ пишуть про припинення вогню

Азербайджанське видання Trend İnformasiya Agentliyi сьогодні оприлюднило інформацію, що після широкомасштабної провокації збройних сил Вірменії на держкордоні та заходів у відповідь з боку Азербайджану було досягнуто домовленості про режим припинення вогню на 09:00.

Втім, як згодом стало відомо, збройні сили Вірменії знову порушили домовленість, продовживши провокації, але нібито з 09:15 режим припинення вогню було відновлено.

Однак, як в Міноборони Азербайджану, так і силове відомство Вірменії жодної інформації про припинення вогню не надавали. Навпаки, Баку каже, що ситуація на кордоні так й не змінилася. Тож бойові дії все ж продовжуються.

Сторони кажуть про загиблих

Внаслідок ескалації конфлікту у Вірменії заявили, що є загиблі та поранені серед особового складу. За словами прем'єра країни Пашиняна, кількість жертв вже сягнула 49 серед військових і є не остаточною.

У Міноборони Азербайджану також заявили про втрати серед особового складу.

Пашинян виступає перед парламентом Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сьогодні вранці вийшов на трибуну парламенту, де заявив, що опівночі Азербайджан розпочав атаки вірменської території на чотирьох напрямках, а після чого нібито було "ще два-три".

За його словами, на цей час інтенсивність бойових дій знизилася, але на одному-двох напрямках атаки Азербайджану продовжуються.

Тим часом у ці хвилини відбувається засідання постійної ради ОДКБ щодо ситуації на вірмено-азербайджанському кордоні на підставі звернення Вірменії.

Що кажуть в Азербайджані

В Баку виступили із заявою, і своєю чергою зазначили, що відповідальність за загострення ситуації на кордоні лежить "на військово-політичному керівництві Вірменії".

Тим часом Азербайджан відкинув версію того, що нібито вторгся на територію Вірменії і звинуватив Вірменію в нагнітанні ситуації на кордоні в останні тижні. Також там заперечили і удари по цивільних об'єктах та інфраструктурі Вірменії, про що кажуть в Єревані.

Росія стверджує що "конфлікт вдалося владнати"

МЗС РФ повідомило сьогодні вранці, що перебуває у "тісному контакті з Баку та Єреваном" та нібито було досягнуто домовленості щодо припинення вогню від сьогодні з 09:00.

"Розраховуємо, що досягнута в результаті російського посередництва домовленість про припинення вогню з 9:00 у Москві 13 вересня буде виконуватись у повному обсязі", - йдеться в заяві російського відомства.

Реакція світу

США

Зазначимо, що на ситуацію вже відреагували у США. Там заявили, що військового рішення бути не може.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про напади вздовж вірмено-азербайджанського кордону, включаючи повідомлення про удари по поселеннях та цивільній інфраструктурі в Вірменії. Як ми вже давно зрозуміли, військового вирішення конфлікту бути не може", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Туреччина

Глава МЗС Туреччини Мевлю Чавушоглу вже провів перемовини із колегою з Азербайджану Джейхун Байрамовим. Після чого в Стамбулі заявили, що виступають лише за мирне вирішення проблеми.

"Сторони мають зосередитися на мирних переговорах та співробітництві в рамках домовленості", - сказав Чавушоглу.

Україна

В українському МЗС також вже відреагували на загострення конфлікту, закликавши сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту.

"Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії. Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема, поваги суверенітету і територіальної цілісності держав в межах їх міжнародно визнаних кордонів", - сказав спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

Крім того, МЗС закликало українців поки утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні - уникати місць військової активності.

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня конфлікт між Вірменією та Азербайджаном знову загострився та перейшов у гарячу фазу. Сторони обвинувачують в цьому одна одну, а Єреван вже звернувся за допомогою до Росії та ОДКБ.

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