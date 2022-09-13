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Зарплати, інфляція, соціалка: які показники закладені в бюджет-2023

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 21:11
Зарплати, інфляція, соціалка: які показники закладені в бюджет-2023 Фото: названо основні показники держбюджету-2023 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Одними з головних пріоритетів проекту держбюджету України на 2023 рік стали соціальні програми. 35% від усіх витрат складатимуть пенсії, субсидії та інші соцвиплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За його словами, на виплату пенсій, субсидій, допомогу малозабезпеченим сім'ям, виплати переселенцям, медицину та освіту в проекті бюджету-2023 передбачено понад 800 мільярдів гривень.

При цьому фінансування Пенсійного фонду з держбюджету збільшать на більш ніж 30 мільярдів гривень для адресної допомоги тим українцям, які "найбільше потребують її".

Шмигаль підкреслив, що з кожної бюджетної гривні 35 копійок будуть витрачені на соцвиплати, медицину і освіту.

Всі інші витрати будуть скорочуватися. Зокрема, планують урізати зарплати і премії співробітникам органів державної влади.

"За винятком силових структур, витрати на утримання органів державної влади будуть скорочені на 11,6 млрд гривень порівняно з 2022 роком", - зазначив прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що, згідно з макроекономічним прогнозом, інфляція в 2023 році може досягти 30%. При очікується зростання економіки на 4,6% в реальному вираженні і на 37% в номінальному. Середня зарплата орієнтовно становитиме 18,5 тисячі, а середньорічний курс долара коливатиметься в районі 42 гривень.

"Проект бюджету, який ми затверджуємо сьогодні, також дає нам повне розуміння пріоритетів на наступний рік. Ми забезпечимо нашу армію, профінансуємо пенсії, зарплати медиків і вчителів, будемо підтримувати найбільш соціально вразливі категорії населення, продовжимо програми стимулювання економіки. Україна обов'язково переможе, і ми почнемо наймасштабніше відновлення і трансформацію в Європі за останні 70 років", - заявив глава Кабміну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет міністрів схвалив проект Державного бюджету України на 2023 рік. Завтра, 14 вересня, планується його реєстрація у Верховній Раді.

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