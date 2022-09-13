В Офісі президента представили рекомендації щодо гарантій безпеки для України
В Україні презентували "Київський безпековий договір", що містить рекомендації до міжнародних гарантій безпеки для України. Зокрема, він передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України та компенсації усіх збитків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Рекомендації щодо безпекових гарантій для України сьогодні презентували керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у Києві.
У рекомендаціях закликають до створення Київського безпекового договору - спільного документа про стратегічне партнерство, який об’єднає Україну та держави-гаранти.
Передбачається багаторівневий підхід до гарантій: основна група союзників має взяти на себе чіткі зобов’язання щодо підтримки ЗСУ, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів.
Гаранти повинні утримуватися від скасування санкцій проти Росії, узгоджених з 2014 року, допоки Москва:
- не припинить агресію проти України;
- не гарантує, що в майбутньому не нападе на Україну;
- не компенсує Україні збитки, завдані під час вторгнення.
Запропоновані рекомендації передбачають:
- Україні потрібні ресурси на утримання потужних ЗСУ, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням РосіЇ.
- Багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, масштабована передача зброї та розвідувальна підтримка з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою ЄС й НАТО.
- Гарантії безпеки повинні окреслюватиму низку зобов’язань, узятих групою гарантів разом з Україною. Вони повинні бути політично та юридично обов’язковими для виконання.
- Договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.
- Пакет гарантій містить превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру для уникнення нової агресії, а також заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.
- Договір передбачає повноцінний санкційний пакет проти РФ, а також може містити додаткові компоненти, як угоди про забезпечення України сучасними системами ППО/ПРО та регіональні угоди про безпеку в Чорному морі.
- Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО.
Повний текст рекомендації - за посиланням.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявляв, що однією з головних гарантій має стати так званий "повітряний щит", тобто надання Україні засобів, які допоможуть захистити небо від російських ракет та авіації.
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