В Офісі президента представили рекомендації щодо гарантій безпеки для України

В Україні презентували "Київський безпековий договір", що містить рекомендації до міжнародних гарантій безпеки для України. Зокрема, він передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України та компенсації усіх збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Гаранти повинні утримуватися від скасування санкцій проти Росії, узгоджених з 2014 року, допоки Москва:

Передбачається багаторівневий підхід до гарантій: основна група союзників має взяти на себе чіткі зобов’язання щодо підтримки ЗСУ, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів.

У рекомендаціях закликають до створення Київського безпекового договору - спільного документа про стратегічне партнерство, який об’єднає Україну та держави-гаранти.

Рекомендації щодо безпекових гарантій для України сьогодні презентували керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у Києві.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявляв, що однією з головних гарантій має стати так званий "повітряний щит", тобто надання Україні засобів, які допоможуть захистити небо від російських ракет та авіації.

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