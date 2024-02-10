Назначение нового начальника Генштаба и возобновление блокады границы: новости за 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генерального штаба ВСУ. А польские перевозчики заблокировали дорогу по направлению к пункту пропуска "Шегини".

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Зеленский назначил нового начальника Генштаба

Новым начальником Генерального штаба ВСУ стал Анатолий Баргилевич. До него этот пост занимал Сергей Шаптала.

"Новым начальником Генштаба по предложению главка Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек - понимает задачи этой войны и украинские цели", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, вчера Сырский определил кандидатуры своих заместителей. Также определены и заместители начальника Генштаба.

"И я подпишу соответствующие указы. Все ребята - боевые, профессиональные, каждый - с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов", - добавил он.

Отметим, что до этого Баргилевич возглавлял Силы территориальной обороны.

Польские перевозчики заблокировали пункт пропуска "Шегини"

Польские перевозчики заблокировали дорогу по направлению к пункту пропуска "Шегини". Пока не могут проехать в Польшу и в Украину все виды транспорта.

"Мы сообщали о том, что имели информацию от польских коллег о том, что сегодня с 10:00 начнется блокировка движения в направлении трех пунктов пропуска - это "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини". Конечно, все эти действия происходят на территории Польши", - рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, по информации от польских пограничников, вчера уже начались действия по блокированию по направлению пункта пропуска "Шегини" (с польской стороны это пункт пропуска "Медика").

"Около 100 человек и около 50 транспортных средств заблокировали подъездный путь к границе. Они находятся где-то в нескольких сотнях метров от пункта пропуска. И на данный момент не происходит движения ни на выезд из Польши, ни на въезд в Польшу. Как для грузовиков, так и для легковушек и автобусов", - заявил он.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что фактически то, что прозвучало, что действия нацелены исключительно на блокировку грузовиков, на данный момент на этом направлении заблокировали движение для всех категорий транспорта.

Также из-за акций протеста польских фермеров затруднено движение из-за ряда пунктов пропуска.

Интервью Путина

Вчера, 9 февраля, в сети опубликовали интервью российского диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

В интервью российский диктатор отметился чередой скандальных заявлений, а также снова пытался оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что подобное интервью не могло не быть спецоперацией.

Одним из самых скандальных заявлений Путина стало обвинение в адрес Польши, что она виновна в начале Второй мировой. Глава Кремля нафантазировал, что Варшава спровоцировала главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, поскольку "оказалась несговорчивой".

В Польше уже отреагировали на эти обвинения. Глава МИДа Радослав Сикорский заявил, что его шокирует трансляция российской пропаганды американским журналистом.

Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским

Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.

В ходе совещания был обсужден детальный план действий ВСУ на 2024 год. Были подняты вопросы:

отладка системы логистики;

своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями;

действенной системы ротации и отдыха подразделений.

Также министр обороны и главнокомандующий ВСУ обсудили:

повышение качества обучения и учебных центров;

подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.

Отдельное внимание было уделено Силам беспилотных систем.

"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное - технические задачи для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание", - заявил Умеров.

Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия назвала сроки предоставления условий для переговоров

Еврокомиссия рассчитывает в течение ближайших недель быть готовой предоставить рамочные условия для переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

К тому же Кабинет министров на заседании в пятницу, 9 февраля, утвердил план мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии по началу переговоров по членству Украины в ЕС.

Кабмин расширил полномочия ТЦК на время мобилизации

Полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки расширили на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Во время проведения мобилизации и срока действия военного положения ТЦК предоставили право круглосуточно:

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания;

организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;

вести учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.

Кабмин назначил и. министра по делам ветеранов

Кабинет министров Украины поддержал решение о временном назначении Александра Порхуна на должность министра по делам ветеранов.

Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и начальнику ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.