Призначення нового начальника Генштабу та відновлення блокади кордону: новини за 9 лютого

Вчора, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ. А польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пункт пропуску "Шегині".

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Зеленський призначив нового начальника Генштабу

Новим начальником Генерального штабу ЗСУ став Анатолій Баргилевич. До нього цю посаду обіймав Сергій Шаптала.

"Новим начальником Генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина - розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, вчора Сирський визначив кандидатури своїх заступників. Також визначено і заступників начальника Генштабу.

"І я підпишу відповідні укази. Всі хлопці - бойові, фахові, кожен - із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - додав він.

Зазначимо, до цього Баргилевич очолював Сили територіальної оборони.

Польські перевізники заблокували пункт пропуску "Шегині"

Польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пункт пропуску "Шегині". Наразі не можуть проїхати до Польщі й в Україну всі види транспорту.

"Ми повідомляли про те, що мали інформацію від польських колег про те, що сьогодні з 10:00 почнеться блокування руху на напрямку трьох пунктів пропуску - це "Ягодин", "Рава-Руська" і "Шегині". Звісно, що всі ці дії відбуваються на території Польщі", - розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, за інформацією від польських прикордонників, вчора вже розпочалися дії з блокування по напрямку пункту пропуску "Шегині" (з польського боку це пункт пропуску "Медика").

"Близько 100 осіб і близько 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону. Вони знаходяться десь за кілька сотень метрів від пункту пропуску. І на даний момент не відбувається руху ні на виїзд з Польщі, ні на в'їзд в Польщу. Як на вантажівок, так і для легковиків та автобусів", - заявив він.

Речник ДПСУ підкреслив, що фактично те, що пролунало, що дії націлені виключно на блокування вантажівок, то на даний момент на цьому напрямку заблокували рух для всіх категорій транспорту.

Також через акції протесту польських фермерів ускладнено рух через низку пунктів пропуску.

Інтерв'ю Путіна

Вчора, 9 лютого, у мережі опублікували інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.

В інтерв'ю російський диктатор відзначився низкою скандальних заяв, а також знову намагався виправдати своє повномасштабне вторгнення в Україну.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що подібне інтерв'ю не могло не бути спецоперацією.

Однією з найскандальніших заяв Путіна стало звинувачення на адресу Польщі, що вона винна у початку Другої світової. Глава Кремля нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".

У Польщі вже відреагували на ці звинувачення. Глава МЗС Радослав Сікорський заявив, що його шокує трансляція російської пропаганди американським журналістом.

Умєров провів першу робочу нараду з Сирським

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Олександром Сирським.

Під час наради було обговорено детальний план дій ЗСУ на 2024 рік. Були порушені питання:

налагодження системи логістики;

вчасного задоволення військових необхідними потребами;

дієвої системи ротації й відпочинку підрозділів.

Також міністр оборони й головнокомандувач ЗСУ обговорили:

підвищення якості навчання й забезпечення навчальних центрів;

підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага була надана Силам безпілотних систем.

"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду", - заявив Умєров.

Вступ України в ЄС. Єврокомісія назвала терміни надання умов для переговорів

Єврокомісія розраховує протягом найближчих тижнів бути готовою надати рамкові умови для переговорів про вступ України в Європейський союз.

До того ж Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 9 лютого, затвердив план заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо членства України в ЄС.

Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації

Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Під час проведення мобілізації та на термін дії воєнного стану ТЦК надали право цілодобово:

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення;

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;

вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Кабмін призначив в.о. міністра у справах ветеранів

Кабінет міністрів України підтримав рішення щодо тимчасового призначення Олександра Порхуна на посаду міністра у справах ветеранів.

Зеленський надав Залужному та Буданову звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський надав колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та голові ГУР Кирилу Буданову звання Героя України.