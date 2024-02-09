"Поляки вынудили Гитлера". Путин выдал циничную причину Второй мировой войны

Российский диктатор Владимир Путин обвинил поляков в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году. По его словам, Варшава "вынудила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью диктатора американскому "тележурналисту" Такеру Карлсону.

"Все-таки вынудили! Поляки вынудили, они заигрались и все-таки вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. И Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши", - заявил он.

При этом он заявил, что Польша сотрудничала с Гитлером - и немец "предлагал с Польшей заключить мир, договор о дружбе и союзничестве", но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии Данцигский коридор, который связывал основную часть Германии с Кенигсбергом и Восточной Пруссией.

"После Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер упрашивал их отдать мирно - поляки отказались. Но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделом Чехословакии", - заявил диктатор.

Пропагандистское интервью Путина

Напомним, что сегодня ночью вышло большое интервью российского диктатора и американского "журналиста" Такера Карлсона. Еще до публикации интервью широко растиражировала российская пропаганда. Для него Карлсон приезжал в Москву, его визит также освещался российскими СМИ.

Детальнее о том, что рассказал Путин в интервью Карлсону - читайте в материале РБК-Украина.

Помимо этого в Украине опровергли фейковые заявления Путина.

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