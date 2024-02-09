Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия назвала сроки предоставления условий для переговоров

Еврокомиссия рассчитывает в течение ближайших недель быть готовой представить рамочные условия для переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Как сообщает РБК-Украина , об этом на брифинге заявила спикер Еврокомиссии Ана Писонеро.

"Я не могу быть более конкретной в вопросе временных рамок (насчет подготовки рамочных условий - ред.), но работа по подготовке переговорных рамок продвигается. Есть основания полагать, что мы должны быть готовы представить их странам-членам в течение следующих недель, мы надеемся", - заявила Писонеро.

Спикер также прокомментировала на заявления отдельных политиков о том, что для Украины якобы есть особые условия и преференции на пути к членству в Евросоюзе.

"Очевидно, что нет никаких сокращений в процессе расширения. Этот процесс основан на достижениях. У нас есть очень четкие данные в нашем докладе о том, что было сделано Украиной, чтобы достичь современного состояния", - подчеркнула Писонеро.

По ее словам, для Евросоюза прогресс Украины "является впечатляющим", поскольку страна добивается таких результатов в условиях войны.

Писонеро отметила, что украинцы сохраняют трудоспособность парламента и продолжают внедрять реформы.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, в декабре лидеры стран-членов Евросоюза в ходе саммита одобрили начало переговоров о вступлении Украины в блок.

Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение - премьер Виктор Орбан просто отказался принимать участие в голосовании по вопросу вступительных переговоров.

Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались. Как рассказала недавно в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.