Разведка об интервью Путина: не могло не быть спецоперацией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Это не могло не быть спецоперацией. Безусловно, это средство воздействия, это информационно-психологическая спецоперация. Да, российская спецоперация. Потому что целевая аудитория этого интервью - это свободный мир, западный мир. Эти нарративы лживые и пропаганда должны были бы в чем-то убедить свободный демократический мир", - сказал он.

Юсов назвал Путина "геополитическим сумасшедшим", который "рассказывает о каких-то глупостях о международном праве, истории, решает, какие нации существовать или не существовать, мемы об австрийском генштабе".

"Использовали они эту ИПСО так себе. Но сам факт, что российские спецслужбы тратят колоссальные средства для того, чтобы оказывать влияние на западную аудиторию, говорит о том, что для них эта аудитория важна. Они понимают, что именно возможность влиять на демократический мир для них критически важна", - добавил представитель ГУР.

Пропагандистское интервью Путина

Напомним, что сегодня ночью вышло большое интервью российского диктатора и американского "журналиста" Такера Карлсона. Еще до публикации интервью широко растиражировала российская пропаганда. Для него Карлсон приезжал в Москву, его визит также освещался российскими СМИ.

Центр стратегических коммуникаций опроверг фейковые заявления из интервью Путина, в частности о неонацизме, Ленине и Сталине, якобы создавших Украину, "гражданской войне" и т.д.

Детальнее о том, что рассказал Путин в интервью Карлсону - читайте в материале РБК-Украина.