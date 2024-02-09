Россияне снизили интенсивность атак на левобережье Херсонской области, - Гуменюк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем удерживать позиции (на левобережье, - ред.) и отбивать атаки врага. Со стороны оккупантов интенсивность атак так существенно снизилась. В последние дни было три-четыре атаки. За прошедшие сутки мы насчитали две такие, и они тоже были неудачными", - сказала она.

Спикер отметила, что российские захватчики продолжают пехотные штурмы, бронетехнику не применяют.

"Очевидно, экономят (бронетехнику, - ред.). И мы видим, это уже долгое время происходит. После того, как они достаточно мощно теряли ее при каждом штурме. Был такой запрет на использование техники и сейчас чисто выходы пехотных групп", - добавила Гуменюк.

По ее словам, у оккупантов достаточный запас техники, но потери заставляют экономить ее.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, осенью 2023 года стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк позже отмечала, что украинские военные пытаются расширить плацдарм на левом берегу Херсонской области. По ее словам, россияне продолжают "мясные штурмы", а технику пытаются экономить.

Также 6 февраля DeepState обнародовал видео, где можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области.