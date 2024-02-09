Поляки заблокировали пункт пропуска "Шегини", не могут проехать все виды транспорта, - ГПСУ

Польские перевозчики заблокировали дорогу по направлению на пункт пропуска "Шегини". Сейчас не могут проехать в Польшу и в Украину все виды транспорта.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы вчера сообщали о том, что имели информацию от польских коллег о том, что сегодня с 10:00 начнется блокирование движения в направлении трех пунктов пропуска - это "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини". Конечно, все эти действия происходят на территории Польши на направлении пунктов пропуска на разных участках расстояние от границы может быть разным", - заявил он.

По словам Демченко, по информации от польских пограничников, уже начались действия по блокированию по направлению пункта пропуска "Шегини" (с польской стороны это пункт пропуска "Медика").

"Около 100 человек и около 50 транспортных средств заблокировали подъездной путь к границе. Они находятся где-то в нескольких сотнях метров от пункта пропуска. И на данный момент не происходит движения ни на выезд из Польши, ни на въезд в Польшу. Как на грузовиков, так и для легковушек и автобусов", - заявил он.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что фактически то, что прозвучало, что действия нацелены исключительно на блокирование грузовиков, то на данный момент на этом направлении заблокировали движение для всех категорий транспорта.

"Конечно мы надеемся, что в ближайшее время эта ситуация изменится и на польской стороне найдут возможность движения хотя бы для легковых автомобилей и для автобусных перевозок", - заявил он.

Демченко добавил, что на других двух направлениях - "Рава-Русская" и "Ягодин" по состоянию на сейчас пограничники не получали от польских коллег информации о начале действий по блокированию.

"Но не исключено, что они начнутся в 10:00 часов по польскому времени (в 11:00 по Киеву). Ожидаем. Как только будут изменения мы обязательно об этом сообщим", - заявил он.

По его словам, блокирование границы может продолжаться до начала марта.

"Относительно сроков таких действий по блокированию, то как анонсировали представители с фермерского направления, что они могут продолжать эти действия в течение месяца. Фактически до начала марта", - заявил Демченко.

Он добавил, что по информации от польских коллег, то также должны заблокироваться или начаться действия по блокированию еще двух направлений - это "Угринов" и Устилуг.

"Но эти действия якобы должны состояться с 12 февраля. По другим направлениям официального подтверждения от польских коллег мы не имеем", - отметил он.