Снова больше 900 за сутки. Потери РФ превысили 393 тысячи военных
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 9 февраля (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 9 февраля, составили 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 393 290 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 ББМ, 24 артсистемы и 18 дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 393290 (+910) человек ликвидировано;
- танков - 6385 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин - 11921 (+22) ед;
- артиллерийских систем - 9435 (+24) ед.;
- РСЗО - 981 (+1) ед.;
- средства ПВО - 666 ед.;
- самолетов - 332 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7209 (+18) ед.;
- крылатые ракеты - 1881 (+1) ед.;
- корабли/катера - 24 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12551 (+38) ед.;
- специальная техника - 1509 (+4) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отразили 16 атак противника на Марьинском направлении, удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. ВСУ ударили по 2 складам боеприпасов противника.
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