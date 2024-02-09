Дроны СБУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России, - источники

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Речь идет об Ильском и Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

По данным источников, на Ильском НПЗ произошел большой пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. Без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд. Цена такой установки составляет около 50 млн долларов.

Как отмечают источники, по Афипскому заводу беспилотники также точно отработали, но последствия уточняются.

Оба объекта находятся на отставной около 20 км друг от друга. Как пишут местные паблики, россияне даже были вынуждены поднимать в небо самолеты, но это не помогло защитить важные НПЗ.

"Такие заводы - вполне законные цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики РФ. Потому что Россия - это Голиаф, который стоит на нефтяных ногах. Мы системно их подрезаем. И продолжим делать это в дальнейшем, пока Голиаф не упадет", - отмечает информированный источник.

Пожар в Краснодарском крае

Напомним, в ночь на 9 февраля в Краснодарском крае РФ вспыхнул мощный пожар. РосСМИ сообщили, что огонь вспыхнул на территории Ильского НПЗ.

Другие атаки на НПЗ России

Добавим, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Перед этим источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.

Также мы писали, что дроны СБУ метко отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам.