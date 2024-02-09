ua en ru
Пт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ совершила 815 химических атак с начала полномасштабной войны, четверть случаев - в январе

Украина, Пятница 09 февраля 2024 20:35
UA EN RU
РФ совершила 815 химических атак с начала полномасштабной войны, четверть случаев - в январе Фото: РФ совершила 815 химических атак с начала полномасштабной войны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские террористы совершили 815 химических атак. Четверть случаев зафиксировано в январе 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования сил поддержки ВСУ.

"815 раз Россия применяла химические атаки с начала широкомасштабного вторжения. Только за январь 2024 года зафиксировано 229 таких случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего враг использует гранаты типа К-51, РГР, РГ-В, содержащие опасное химическое вещество CS, запрещенное пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии.

Подразделения РХБ разведки производят отбор проб и направляют их для проведения анализов. Задокументированные случаи использования опасных химических веществ передают следственным органам.

Использование химического оружия РФ против Украины

Украинские военные сообщили о росте динамики использования российскими захватчиками химических боеприпасов. Каждый день фиксируется до 10 случаев применения химических веществ.

Чиновники администрации президента США Джо Байдена сообщили о риске применения Россией химического оружия в Украине. В Белом доме обеспокоены тем, что россияне пойдут на такой отчаянный шаг в случае новых провалов на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Химическое оружие Война России против Украины
NEWS
Павлюк, Баргилевич, Комаренко и Маляр: кто может быть в команде нового главкома
Павлюк, Баргилевич, Комаренко и Маляр: кто может быть в команде нового главкома
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить