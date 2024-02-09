ua en ru
Пт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обсудили план действий на 2024 год. Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским

Пятница 09 февраля 2024 15:49
UA EN RU
Обсудили план действий на 2024 год. Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины и Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Во время совещания был обсужден детальный план действий ВСУ на 2024 год. Были затронуты вопросы:

  • налаживания системы логистики;
  • своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями;
  • действенной системы ротации и отдыха подразделений.

Также министр обороны и главнокомандующий ВСУ обсудили:

  • повышение качества обучения и обеспечения учебных центров;
  • подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.

Отдельное внимание было уделено Силам беспилотных систем.

"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное - технические задания для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание", - заявил Умеров.

Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до того в сети писали о его возможном увольнении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить