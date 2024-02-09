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Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Героя Украины

Украина, Пятница 09 февраля 2024 12:11
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Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Героя Украины Фото: бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы, опубликованные на сайте президента.

Залужный

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу - генералу", - говорится в документе.

Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Героя Украины

Буданов

Что касается Буданова, то высшую награду он получил "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу - генерал-лейтенанту", - добавляется в указе.

Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Героя Украины

Как сообщалось, 8 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который управлял армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Напомним, в День военной разведки Украины, 7 сентября 2023 года, президент Владимир Зеленский присвоил главе ГУР Кириллу Буданову новое звание - генерал-лейтенанта.

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Владимир Зеленский Валерий Залужный Герой Украины
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