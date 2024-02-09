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Россияне использовали химоружие при штурмах на Таврическом направлении

Пятница 09 февраля 2024 13:47
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Россияне использовали химоружие при штурмах на Таврическом направлении Иллюстративное фото: гранаты К-51 с хлорпикрином россияне сбрасывают на ВСУ на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные предположительно применяют на фронте гранаты К-51 с хлорпикрином. Это запрещенное химическое оружие, которое может привести к гибели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его данным, за последние сутки россияне минимум 6 раз сбросили с беспилотников боеприпасы с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия хлорпикрин. Вероятно сбрасывали гранаты К-51.

"До сих пор в течение недели было зафиксировано около десятка вражеских попыток атаковать ядовитыми веществами", - пишет Тарнавской.

Несмотря на такие атаки россиян, украинские военные продолжают устойчиво держать оборону.

Что такое хлорпикрин?

Это химическое вещество, которое является либо бесцветной, либо бледно-желтой маслянистой жидкостью с резким запахом. Была открыта в 1848 году шотландским химиком Джоном Стенхаусом.

Ее температура кипения составляет 112 градусов, при этом она плохо растворяется в воде. Хлорпикрин вызывает сильнейшее воспаление глаз, горла, носа, дыхательных путей и быстро лишает человека боеспособности. В большой концентрации он может привести к смерти, отравить воду и пищу солдат.

Использование химического оружия РФ против Украины

Украинские военные сообщили о росте динамики использования российскими захватчиками химических боеприпасов. Каждый день фиксируется до 10 случаев применения химических веществ.

Военные зафиксировали уже 626 фактов применения Россией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них 51 случай зафиксирован только в январе этого года.

Чиновники администрации президента США Джо Байдена сообщили о риске применения Россией химического оружия в Украине. В Белом доме обеспокоены тем, что россияне пойдут на такой отчаянный шаг в случае новых провалов на фронте.

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Война России против Украины химическая атака ВСУ
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