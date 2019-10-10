Зеленський про зустріч з Путіним: я не знаю, чи це можливо

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив про необхідність "нормандської зустрічі"

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи можлива його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він заявив на прес-марафоні, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський вважає, що "всі проти" його зустрічі з Путіним.

"Зустрічатися ми можемо в двох форматах: нормандський формат і пряма зустріч з президентом РФ (Володимиром Путіним, - ред.). Про цю зустріч, пряму, ніхто не говорить, тому що всі проти. Я не знаю, чи це можливо. Я знаю, що ця зустріч повинна бути, якщо ми хочемо закінчити війну", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що між Зеленським та Путіним після обміну полоненими в суботу, 7 вересня, відбулася телефонна розмова, під час якої вони домовилися про подальші контакти.

Крім того, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін виступає за діалог з Києвом, додавши, що саме спілкування Путіна і Зеленського є позитивним фактом.

РБК-Україна писало, що Зеленський і Путін 7 серпня провели телефонну розмову. Український президент подзвонив Путіну через загострення ситуації на Донбасі і загибель 4 військових. В ході розмови Зеленський закликав Путіна вплинути на бойовиків і припинити обстріли.