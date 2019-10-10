ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський назвав головну мету свого президентства

Новини » Політика    10.10.2019 - 10:13
Зеленський назвав головну мету свого президентства
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленский хоче зупинити війну на Донбасі

Президент Володимир Зеленський назвав головну мету свого президентства, це припинення війни на Донбасі. Про це він заявив під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський вважає, що це його "місія впродовж цих 5 років".

"Коли мене обрали президента, якого Зеленського обирало суспільство? Президента ,який зупинить війну. Саме такий Зеленський залишається. Головна моя мета, моя особиста, я думаю, що саме це моя місія впродовж цих 5 років", -заявив Зеленський.

Крім того, президент назвав головну проблему після початку війни на Донбасі.

"Наша головна помилка була коли багато людей приїхали з окупованої частини, а ми як влада не забеспечили їх місцями проживання, роботою,... і багато з них уїхали, шукаючи притулок. Чому я сказав влада винна? Пояснюю. Влада не може все.. Влада не забеспечила. Влада займалась політикою і війною", - додав він.

Нагадаємо, з 10 ранку триває прес-марафон президента Зеленського. За даними його прес-секретаря, прес-марафон будет тривати 10 годин.

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що при можливій зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у першу чергу порушить питання окупованих територій - Криму та Донбасу.

Прес-марафон Зеленського: онлайн МЗС Німеччини наказав консульствам не визнавати російські паспорти з Донбасу
Новини України Володимир ЗеленськийДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся