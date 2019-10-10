Зеленский хоче зупинити війну на Донбасі
Президент Володимир Зеленський назвав головну мету свого президентства, це припинення війни на Донбасі. Про це він заявив під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.
Зеленський вважає, що це його "місія впродовж цих 5 років".
"Коли мене обрали президента, якого Зеленського обирало суспільство? Президента ,який зупинить війну. Саме такий Зеленський залишається. Головна моя мета, моя особиста, я думаю, що саме це моя місія впродовж цих 5 років", -заявив Зеленський.
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським.
Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 10 жовтня 2019 р.
Крім того, президент назвав головну проблему після початку війни на Донбасі.
"Наша головна помилка була коли багато людей приїхали з окупованої частини, а ми як влада не забеспечили їх місцями проживання, роботою,... і багато з них уїхали, шукаючи притулок. Чому я сказав влада винна? Пояснюю. Влада не може все.. Влада не забеспечила. Влада займалась політикою і війною", - додав він.
Нагадаємо, з 10 ранку триває прес-марафон президента Зеленського. За даними його прес-секретаря, прес-марафон будет тривати 10 годин.
Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що при можливій зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у першу чергу порушить питання окупованих територій - Криму та Донбасу.