Зеленський назвав умову звільненя Авакова

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні

Міністр внутрішній справ Арсен Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив про необхідність кадрових змін у міністерстві внутрішніх справ.

"З приводу Авакова. Я нічого йому не винен. Є випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в МВС, там багато нових людей. Я всім міністрам сказав - реальні справи принесіть нам до кінця року - не буде, то ми всіх звільнимо", - сказав Зеленский.

Український президент заявив, що точно нова людина в прикордонників.

"У нас оновлена Нацгвардія, там дуже багато нових людей", - додав президент.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на своїй посаді під відповідальність президента Володимира Зеленського.

Відзначимо, 28 серпня під Верховною Радою зібралися кілька сотень людей з плакатами. Вони вимагали відставки Авакова.