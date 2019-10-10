Прес-марафон Зеленського встановив світовий рекорд

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Прес-марафон Зеленського став найтривалішим серед президентських прес-конференцій

Прес-марафон президента України Володимира Зеленскогпро побив світовий рекорд по тривалості. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що прес-марафон президента триває вже 8 годин, а це на 45 хвилин більше, ніж встановлений раніше рекорд. До місця його переведення в 18:30 прийшов представник Національного реєстру рекордів, щоб вручити нагороду.

Прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що нагорода - ініціатива національного реєстру рекордів.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського з журналістами почалася з 10 ранку. За цей час більшість запитань журналістів про тиск президента США Дональда Трампа, підписання "формули Штайнмайера", припинення війни на Донбасі, кадрові призначення президента.

Також Зеленський повідомив, за яких умов звільнить главу Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова. За його словами, якщо будуть докази того, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос консультує Баканова то, той буде звільнено.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп відреагував на слова Зеленського під час прес-марафону про те, що Трамп не тиснув на нього. Трамп заявив, що відповідь Зеленського повинна припинити розмови про імпічмент.