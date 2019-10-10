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Зеленський розповів, чому не звільняє Богдана

Новини » Політика    10.10.2019 - 19:12
Зеленський розповів, чому не звільняє Богдана
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

На думку президента, Богдан - фахова людина

Звільняти голову Офісу президента Андрія Богдана не планується, оскільки він не порушував законодавство. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Богдан - фахова людина.

"З приводу Богдана. Нам треба визначитись, за яким принципом ми звільняємо людей. Я розумію, що для мого іміджу це не дуже гарно. Але він у нашій команді... Мені потрібні професійні люди, які не порушують українське законодавство. Він фахова людина та потужна… Якщо людина не порушує закон і знає свою справу, я хотів би, щоб такі люди були поруч зі мною. Мені зараз так потрібен результат для нашої країни. Нас роздирають всі. Немає ідеальних людей у моїй команді, але це моя команда, і якщо вони не порушують закон і вони професіонали - вони повинні працювати на державу", - підкреслив Зеленський.

"Якщо він порушує закон - доведіть, покажіть. Та він сам звільниться", - додав український лідер.

Нагадаємо, раніше Зеленський доручив керівнику Офісу президента Андрію Богдану підготувати його щорічне послання до Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, Шевченківський райсуд пояснив відмову в клопотанні адвокатів журналістів програми-розслідування "Схеми" по перевірці перельотів Богдана в Росію. У прес-службі суду відзначили, що представлене суду клопотання "не містило доказів неможливості отримання відповідачем інформації самостійно".

Підкреслимо, в розслідуванні журналістів говорилося про те, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан у 2013 році брав участь у переговорах тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова з керівництвом Росії про відмову від асоціації з Євросоюзом.

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