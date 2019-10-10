Зеленський підтвердив зустріч з Хорошковським

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами президента, Хорошковський не отримає ніяких посад

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону підтвердив, що проводив зустріч з українським олігархом Валерієм Хорошковським. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, Хорошковський не буде займати жодних посад.

"З паном Хорошковським я дійсно зустрічався на Банковій. До речі, пан Хорошковський, наскільки я знаю, протягом минулих 5 років був в Україні. Він приїжджав. Пан Хорошковський приїжджав сюди. Я в цілому не хочу виділяти час пану Хорошковському. До нього був один дуже серйозне питання. Це питання ми з ним обговорювали тет-а-тет. Жодної посади не може бути. Він не є моїм радником", - заявив Зеленський.

Також президент зазначив, що надалі Хорошковський не буде курирувати питання російського напрямку і відносин з Росією.

"Ви згодом будете знати, чого торкалася зустріч. Ця зустріч не стосувалася ніяких посад. Вона не стосувалася жодних міжнародних відносин. Ніякого впливу, ніяких посад не буде", - повідомив Зеленський.

Зазначимо, Валерій Хорошковський був першим віце-прем'єр-міністром України, а також обіймав посаду міністра фінансів в 2012 році.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський не планує звільняти главу Офісу президента Андрія Богдана, оскільки він не порушував законодавство. За його словами, Богдан - професійна людина.