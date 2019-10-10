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Зеленський пояснив, чому досі не звільнив Кличка

Новини » Політика    10.10.2019 - 12:33
Зеленський пояснив, чому досі не звільнив Кличка
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський хоче розділити функції мера Києва та глави КМДА

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що буде спілкуватися з головою КМДА Віталієм Кличко перед тим, як вирішить чи звільнити. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що хоче розділити функції мера Києва та глави КМДА, а Кличко проти.

"Чому я його не звільнив, просто ще не звільнив. Думаю про це.
Я думаю, що Кличко проти розділення (посад мера Києва та глави КМДА, - ред.). Я думаю, що треба розділити ці функції", - заявив Зеленський.

Крім того, президент додав, що не проти закону про столицю.

"Я не проти закону про столицю. Я обов'язково буду спілкуватись з мером паном Кличко перед тим, як я вирішу його звільнити", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, місяць тому подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації передали в Офіс президента.

Крім того, у той же день, Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Глава Офісу президента Андрій Богдан раніше заявляв, що Кличко втратив контроль над столицею і повинен йти у відставку. Крім того, Богдан не виключає участі у виборах мера Києва.

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