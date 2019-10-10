Дзвінок Трампа не вплинув на відносини України і США, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський заявив, що в ході розмови намагався домогтися візиту Трампа в Україну

Дзвінок президента США Дональда Трампа не вплинув на відносини України і Сполучених Штатів Америки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, в ході телефонної розмови він намагався "затягти" Трампа в Україну.

"Як впливає дзвінок на наші відносини. Дзвінок ніяк не міг впливати на наші відносини з США. У нас було кілька дзвінків з президентом США. Я прекрасно розумів, що завдання зробити ці втомлені відносини з Америкою і Україною. І перед дзвінком я прекрасно знав, а куди ми витрачали гроші? Питання, а куди вони витрачали гроші, виходило з усіх джерел... Тому цей дзвінок впливав тільки на одне: нам потрібно добитися зустрічі. Я хотів його затягнути в Україну. Я йому сказав, у нас буде можливість зустрітися у Варшаві. Я йому сказав, що я пропоную заїхати в Україну. Для мене це було складна, але обов'язкова справа", - прокоментував Зеленський.

Український президент також підкреслив, що під час зустрічі з Трампом він просив Білий дім змінити риторику щодо України.

"Коли я зрозумів, що його не буде в Варшаві. У нас була гарна зустріч. Я йому сказав, дивіться на нас, ми схожі на корупціонерів? Я вас дуже прошу, пане президенте, але, будь ласка, ми дуже просимо, щоб в вашій риториці, щоб Білий дім змінив цей імідж. Я президент України, тому коли ви кажете, там завжди була корумпована історія - це відношення до кожного з нас, до кожного українця, який ніколи до корупції не мав справи. Я виділив час, щоб йому це доказати", - заявив Зеленський.

Крім того, за його словами, заморожування військової допомоги від США відбулося до телефонної розмови.

"Зі зброєю наші дзвінки і ці історії з "Бурізмою" ніяк не пов'язані. Мій дзвінок. По-перше, вони заблокували цю програму ще в липні. Вони заблокували ще до того, як у нас була розмова. Але ми про це в розмові - там не йшлося. Я маю на увазі, що я навіть не знав. Ми потім говорили вже з міністром оборони. Коли ми говорили з Трампом, цього питання не було зовсім. Це питання, коли міністр оборони мені сказав, що у нас є проблема, я знав, що це питання я буду піднімати в Польші. Тому, коли ми отримали інформацію, що буде віце-президент, на зустрічі я підняв це питання. Ми проговорили. Я йому сказав, що це неможливо, будь-ласка, вплиньте на це. І рішення ми очікували від США, після нашої зустрічі Америка розблокувала. Тому шантажу не було. Тому що це не було предметом нашої розмови", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео був присутній при телефонній розмові Трампа і Зеленського. Так, Помпео був серед чиновників адміністрації, які прослухали телефонний дзвінок від 25 липня. Інформацію WSJ повідомило неназване джерело в Держдепартаменті.

Як писало РБК-Україна, Білий дім опублікував стенограму розмови президентів США і України, яка відбулася 25 липня після парламентських виборів в Україні. Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу.

У Конгресі США ще до моменту публікації стенограми, спираючись на скаргу співробітника американської розвідки, оголосили про початок процедури імпічменту Трампа.