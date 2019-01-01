Зеленський заявив, що йде у президенти

Фото: Володимир Зеленський (кадр із серіалу "Слуга народу")

Зеленський оголосив про висування на пост президента України на телеканалі 1+1

Керівник студії "Квартал 95", артист Володимир Зеленський оголосив про висунення своєї кандидатури на посаду президента України на виборах президента в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна.

Про свій намір брати участь у виборах він заявив під час святкового "Вечірнього кварталу" на каналі "1+1" за хвилину до Нового року.

Нагадаємо, кілька днів тому український актор і комік Володимир Зеленський заявив, що думає про висунення своєї кандидатури на вибори президента країни в 2019 році. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Тоді Зеленський заявив, що він ще не прийняв остаточне рішення і радиться з цього приводу зі своїми рідними.

Також артист заявив, що партія "Слуга народу" йде в політику - на парламентські вибори в 2019 році, тим самим підтвердивши свій зв'язок з цією політичною силою. Він поки не назвав інших членів партії, сказавши, що зараз триває підбір людей в партію.