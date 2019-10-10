Дату зустрічі в нормандському форматі запропонують Франція і Німеччина, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський говорить, що йому треба поспішати із зустріччю

Франція і Німеччина запропонують Росії дату зустрічі в нормандському форматі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський нагадав, що вчора він розмовляв по телефону з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"З приводу дати. Наприклад, вчора я розмовляв з канцлером Німеччини. Ми піднімали це питання... з французькою стороною - найближчим днем. Потім вони будуть дату пропонувати російській стороні",- сказав він.

У той же час Зеленський сказав, що він також має варіанти дати.

"У мене вони вже є, на які ми погоджуємося. У мене дуже просто, статистика така: два дні, одна людина (загинула на сході - ред.). Так мені треба поспішати чи не треба?" - заявив Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Нагадаємо, 3 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі разом з лідерами Франції, Німеччини та Російської Федерації обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.