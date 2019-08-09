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Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства

Новини » Політика    09.08.2019 - 13:43
Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Прес-конференція відбудеться в цьому році

Володимир Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю виданню "Ліга".

Тимошенко на питання про те, чи варто очікувати прес-конференцію Зеленського, відповів "Так". За його словами, вона відбудеться в цьому році.

"Інше питання - в якому форматі це буде. У будь-якому випадку там будуть журналісти", - додав він.

Зазначимо, Зеленський на посаді президента вже близько трьох місяців.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій направив офіційного листа до президента України Володимира Зеленського з вимогою негайно підписати закон про слідчі комісії Ради, в якому передбачена процедура імпічменту президента.

РБК-Україна писало, що Зеленський подав законопроект про посилення люстрації. Відповідно до законопроекту під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голови Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голов Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

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