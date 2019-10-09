ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ у новому форматі

Новини » Політика    09.10.2019 - 14:48
Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ у новому форматі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зустріч відбудеться в Kyiv Food Market

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ в новому форматі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента в Telegram-каналі.

Повідомляється, що зустріч розпочнеться 10 жовтня о 10:00. У ОП зазначили, що президент буде відповідати на питання журналістів протягом всього дня. Зустріч відбудеться в Kyiv Food Market.

"Формат заходу: представники медіа будуть задавати питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини. Формуватися вони будуть за списком акредитації", - повідомили в прес-службі.

Крім того, в Офісі президента зазначили, що кожне медіа отримає відповідь на свій лист підтвердження із зазначеним часом для зустрічі з президентом. Також представники ЗМІ зможуть працювати в прес-центрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв'ю.

РБК-Україна писало, що два місяці тому Володимир Зеленський дав інтерв'ю з нагоди 100 днів свого президентства акторові з серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства.

Також на початку червня прес-секретар президента Юлія Мендель на брифінгу зазначила, що Зеленський проведе велику прес-конференцію після ста днів президентства.

Зеленський в США зустрічався з бізнесменом, у якого конфіскували "гроші Януковича" Посол США в ЄС свідчитиме у Конгресі у справі тиску Трампа на Зеленського
Новини України Володимир Зеленськийпресс-конференция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся