Пожежа в Чорнобилі, удар по нафтобазі та звільнення Тростянця: новини за вихідні

В Чорнобильській зоні горить ліс, нафтобаза у Львові повністю зруйнована, Тростянець звільнено від російських окупантів. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 26-27 березня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Тростянець звільнений від російських окупантів

Українські військові повністю звільнили Тростянець на Сумщині від російських загарбників.

Визволення міста стало заслугою 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Їй допомогли бійці територіальної оборони та місцеві партизани. Як виглядає місто після навали ворога показав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Російські окупанти захопили, але потім покинули Славутич

Славутич опинився під окупацією російських військ 26 березня. Попри це мирні жителі вийшли на мітинг проти окупації міста.

Незабаром російські військові покинули місто. Над Славутичем майорить синьо-жовтий прапор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Славутича Юрія Фомічева. Він також спростував фейки російської пропаганди про нібито співпрацю Славутича з окупантами і прохання про гуманітарну допомогу. https://www.rbc.ua/ukr/news/rossiyskie-okkupanty-pokinuli-slavutich-mer-1648432964.html

У "ЛНР" анонсували проведення "референдуму" за входження до складу Росії

Ватажок так званої "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник заявив про проведення "референдуму" за входження до складу Росії. Він може пройти вже найближчим часом.

В Держдумі РФ відреагували на слова ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника про проведення "референдуму" за входження територій до складу Росії. Там заявили, що для цього зараз "невідповідний час".

Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: його поранено

Лідер групи Бумбокс" Андрій Хливнюк, потрапив під мінометний вогонь і був поранений. На щастя, зараз життю музиканта вже нічого не загрожує.

"Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти", - підписав музикант серію фото з пораненнями у Instagram.. Також він додав, що його колона втратила два пікапи, але волонтери з цим повинні впоратися.

Роскомнадзор наказав російським ЗМІ не показувати інтерв'ю з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для низки ЗМІ Росії. Роскомнадзор наказав російським виданням не публікувати його.

"Низка російських засобів масової інформації, у тому числі іноземні ЗМІ, що виконують функції іноагенту, взяли інтерв'ю у президента України В. Зеленського. Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю", - пише пресслужба Роскомнадзору.