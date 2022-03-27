ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Луганській області обстріли не вщухають по всій лінії фронту. Бої за Рубіжне тривають

Новость на русском →
Луганська область, Неділя 27 березня 2022 16:44
У Луганській області обстріли не вщухають по всій лінії фронту. Бої за Рубіжне тривають Фото: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на 27 березня в Луганській області обстріли не вщухають по всій лінії фронту. Бої за місто Рубіжне тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Прі цьому він зазначає, що попри умовний "режим тиші" все ж вдалося вивезти 500 людей.

"Найголовніше, що змогли евакуювати рубіжан з віддалених районів. Маємо один зламаний автобус, проте нам прийшли на допомогу, і вже два їдуть з Хмельниччини. Бої за Рубіжне тривають, ворог успіху немає, обстріли не вщухають по всій лінії луганського фронту", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, сьогодні в Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, внаслідок обстрілів з боку окупантів горіли житлові будинки. Трьох людей врятували з-під завалів. Двоє людей були поранені й госпіталізовані.

Раніше повідомлялося, що 26 березня по Лисичанську російські окупанти вдарили "Точкою-У" та "Градами".

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 32 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Рубежное Війна Росії проти України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Хезболла і не тільки. Де Росія шукає бойовиків для відправки на війну в Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хезболла і не тільки. Де Росія шукає бойовиків для відправки на війну в Україну