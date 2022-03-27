Мер Івано-Франківська з гуманітарною місією потрапив під обстріл біля Чернігова: є поранені

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл окупантів неподалік Чернігова, коли прямував до оточеного міста з гуманітарною місією. Внаслідок чого кілька людей з групи отримали поранення.

"Ми з гуманітарною місією їхали у Чернігів, щоб допомогти місту, яке, фактично, - оточене. Але ми були обстріляні ворогом, обстріляли наш транспорт. На щастя, всі - живі. Є кілька хлопців, які поранені. Я хочу подякувати нашому водію Андрію, його професіоналізму. Він доклав максимум зусиль, щоб ми відбулися легко", - розповів мер.

За його словами, з Івано-Франківська до Чернігова перевозили засоби зв'язку та іншу гуманітарну допомогу, яка потрібна людям та військовим.

"26 березня для нас - новий день народження. Біля мене хлопці, з якими ми доставили допомогу для чернігівців. Якби не вони, не їхній професіоналізм, то ваш покірний слуга тут би вже не сидів. Дякую також ніжинському міському голові, який допоміг нам з евакуацією, бо наш автобус вийшов з ладу, через постріли він майже, як решето", - додав Марцінків.