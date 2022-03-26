Тростянець звільнений від російських окупантів
Українські військові повністю звільнили Тростянець на Сумщині від російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 93-ї ОМБр Холодний Яр у Facebook.
Визволення міста стало заслугою 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Їй допомогли бійці територіальної оборони та місцеві партизани.
"Холодноярцям і вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець", – йдеться в повідомленні.
Після низки невдач війська РФ втекли з Тростянця. 93-й бригаді дісталися трофеї – російські озброєння, техінка та боєприпаси.
Нагадаємо, що Львів зазнав двох поспіль ракетних ударів ворожих військ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.