Масова депортація. РФ заявляє про вивезення близько 440 000 жителів окупованих територій України
Війська РФ проводять масову депортацію населення тимчасово окупованих територій України. Ворог заявляє про вивезення близько 440 000 мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.
"Міністерство оборони окупанта рапортує, що з Херсонської області вже вивезено 90 тисяч громадян України, Молдови та РФ. Підставами для переміщення рашисти називають "звернення посольств та заявки, подані у військову комендатуру Херсона", - написала Денісова.
Як розповіла омбудсмен, посилаючись на заяви начальника Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайла Мізінцева, тільки за минулу добу з тимчасово непідконтрольних територій України в Донецькій та Луганській областях вивезено понад 19,6 тисяч мирних жителів, з них 3 300 дітей.
"Загалом рашистський військовий зазначає про вивезення 439 420 мирних жителів "з небезпечних районів України", з яких 91 673 - діти, з Маріуполя "від свавілля, влаштованого націоналістами" переміщено 98 081 особу, у тому числі за минулу добу 4 183 особи", - вказала Денісова.
Вона зазначила, що масштаби примусового переміщення співставні лише з депортацією, що проводилася Гітлером під час Другої світової війни.
"Країна-окупант цинічно та грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - наголосила Денісова.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти в Херсоні готують депортацію вірмен, азербайджанців і турків-месхетинців. Їх мають намір вивезти до Криму.
При цьому раніше в міськраді Маріуполя заявили, що окупанти вивозять мирних жителів до Росії. Армія РФ вже незаконно депортувала 15 тисяч містян.
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