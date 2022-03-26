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На Волині збили ракети, випущені з Білорусі

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Волинська область, Субота 26 березня 2022 23:03
На Волині збили ракети, випущені з Білорусі На Волині збили три ракети (perild.com)
Автор: Тетяна Самарук

Ввечері 26 березня у повітряному просторі Волині військові збили три ракети. Зазначається, що усі ракети були випущені з території Білорусі.

Про це це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

За його словами, всього російські окупанти запустили 4 ракети. Однак 3 з них протиповітряна оборона збила у Волинській області.

Повідомляється, що усі ракети були випущені з території Республіки Білорусь.

Раніше голова військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що біля Луцька сили протиповітряної оборони збили безпілотник. Однак, він зазначив, що це могла бути і ракета.

Також згодом з'явилась інформація, що окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно.

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