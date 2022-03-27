Загроза не тільки для України. У Чорнобильській зоні горять понад 10 тисяч гектарів лісу

У Чорнобильській зоні горять понад 10 тисяч гектарів лісу. Через неможливість ліквідації вогню існує загрозу радіаційного зараження для України, Білорусі та країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову .

"У зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії горить понад 10 тисяч гектарів лісів, зафіксовано 31 пожежу, що спричиняє підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря", - йдеться у повідомленні.

Наразі зона відчуження контролюється російськими окупантами, тому немає можливості ліквідувати пожежу. Водночас через суху погоду та постійний вітер площа загоряння постійно збільшується.

Крім того, в атмосферу вивільняються радіонуклідів, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та європейським країнам. Також вогонь може дійти до сховищ відпрацьованого ядерного палива та ядерних відходів, які знаходяться на території Чорнобильської зони.

"Звертаюся до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправних наслідків не лише для України, але й для всього світу", - заявила Денісова.