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Нафтобаза у Львові повністю зруйнована внаслідок ворожого ракетного удару, - ОДА

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Львів, Неділя 27 березня 2022 13:22
Нафтобаза у Львові повністю зруйнована внаслідок ворожого ракетного удару, - ОДА Фото: нафтобаза у Львові повністю зруйнована (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Нафтобаза у Львові повністю зруйнована російськими військами. Туди вчора влучила ворожа ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Львівської ОДА Максима Козицького.

"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована", - повідомив Козицький.

Він уточнив, що підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку.

Нагадаємо, вчора 26 березня, російсько-окупаційні війська завдали ракетних ударів по місту Львів. Спочатку вони атакували територію нафтобази, а потім - територію заводу оборонної сфери. За офіційними даними, постраждали п’ятеро людей, загиблих немає.

Також стало відомо, що завданий вчора російський ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубно (Рівненська область). В результаті жертв і постраждалих немає.

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