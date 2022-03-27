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Роскомнадзор наказав російським ЗМІ не показувати інтерв'ю з Зеленським

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Неділя 27 березня 2022 19:59
Роскомнадзор наказав російським ЗМІ не показувати інтерв'ю з Зеленським Фото: Роскомнадзор наказав російським ЗМІ не показувати інтерв'ю з Зеленським (panorama.pub)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для низки ЗМІ Росії. Роскомнадзор наказав російським виданням не публікувати його.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Роскомнадзору.

"Низка російських засобів масової інформації, у тому числі іноземні ЗМІ, що виконують функції іноагенту, взяли інтерв'ю у президента України В. Зеленського. Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю", - пише пресслужба Роскомнадзору.

Також проти ЗМІ, які взяли інтерв'ю вже, нібито, розпочато перевірку для визначення відповідальності й вжиття заходів реагування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський вперше дав інтерв'ю російським ЗМІ з початку війни.

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