Роскомнадзор наказав російським ЗМІ не показувати інтерв'ю з Зеленським
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для низки ЗМІ Росії. Роскомнадзор наказав російським виданням не публікувати його.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Роскомнадзору.
"Низка російських засобів масової інформації, у тому числі іноземні ЗМІ, що виконують функції іноагенту, взяли інтерв'ю у президента України В. Зеленського. Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю", - пише пресслужба Роскомнадзору.
Також проти ЗМІ, які взяли інтерв'ю вже, нібито, розпочато перевірку для визначення відповідальності й вжиття заходів реагування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський вперше дав інтерв'ю російським ЗМІ з початку війни.
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