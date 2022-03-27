Фото: В Луцьку пролунали вибухи. Громадян закликають залишатись в укриттях (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Луцьку пролунали вибухи. Закликають людей не покидати укриття, а також не поширювати жодної інформації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Ігоря Поліщука.

"Шановні лучани та жителі громади! Залишайтеся в укриттях!", - пише Поліщук. Також міський голова закликав не публікувати фото, відео або ж іншу інформацію щодо вибухів. Як відзначає інше видання "12 канал", мешканці міста повідомляють про пожежу на околицях Луцька. ОНОВЛЕНО: Згідно з даними "Суспільне Волинь" - у місті пролунав ще один вибух. ОНОВЛЕНО: "Щодо вибухів, що пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!", - пише голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.