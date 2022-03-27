В Луцьку пролунали вибухи. Громадян закликають залишатись в укриттях
В Луцьку пролунали вибухи. Закликають людей не покидати укриття, а також не поширювати жодної інформації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Ігоря Поліщука.
"Шановні лучани та жителі громади! Залишайтеся в укриттях!", - пише Поліщук.
Також міський голова закликав не публікувати фото, відео або ж іншу інформацію щодо вибухів.
Як відзначає інше видання "12 канал", мешканці міста повідомляють про пожежу на околицях Луцька.
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Згідно з даними "Суспільне Волинь" - у місті пролунав ще один вибух.
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"Щодо вибухів, що пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!", - пише голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
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