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Невідповідний час: в РФ відреагували на заяву ватажка бойовиків про "референдум" у "ЛНР"

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Москва, Неділя 27 березня 2022 12:55
Невідповідний час: в РФ відреагували на заяву ватажка бойовиків про "референдум" у "ЛНР" Фото: голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков (ona_az)
Автор: Марія Кучерявець

В Держдумі РФ відреагували на слова ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника про проведення "референдуму" за входження територій до складу Росії. Там заявили, що для цього зараз "невідповідний час".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Я думаю, зараз не відповідний для цього момент. І навряд чи зараз треба спантеличуватися такими питаннями", - сказав голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков.

Що сталося

Сьогодні ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території "ЛНР" може пройти референдум про входження до складу Росії.

"Я думаю, що найближчим часом на території республіки буде проведено референдум, на якому народ реалізує своє абсолютне конституційне право і висловить свою думку з приводу вступу в РФ. Я чомусь впевнений, що це саме так і буде", - сказав Пасічник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, РФ почала підготовку з проведення "референдуму" та намагається заручитися підтримкою Херсонської облради.

Після чого в ЄС прокоментували наміри Кремля створити в Херсоні так звану "ХНР". Там заявили, що ці намагання цілком відповідають російсько-радянській сторічній традиції.

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