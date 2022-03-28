Російські окупанти покинули Славутич, - мер міста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Славутича Юрія Фомічева.

Він також спростував фейки російської пропаганди про нібито співпрацю Славутича з окупантами і прохання про гуманітарну допомогу.

"Ніякої співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самостійно вирішуємо всі свої проблеми. Нам не потрібна нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає", - заявив мер міста.