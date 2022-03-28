Російські окупанти покинули Славутич, - мер міста
Російські військові покинули місто Славутич Київської області. Над Славутичем майорить синьо-жовтий прапор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Славутича Юрія Фомічева.
Він також спростував фейки російської пропаганди про нібито співпрацю Славутича з окупантами і прохання про гуманітарну допомогу.
"Ніякої співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самостійно вирішуємо всі свої проблеми. Нам не потрібна нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає", - заявив мер міста.
Нагадаємо, Славутич опинився під окупацією російських військ 26 березня. Попри це мирні жителі вийшли на мітинг проти окупації міста.
Ми також писали про те, що окупанти спробували розігнати мітинг у Славутичі. Російські військові стріляли в повітря і застосували світло-шумові гранати, в результаті чого були поранені.
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