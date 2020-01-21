Прикордонники зняли Микита з літака, а у справі Гандзюк пройшли затримання: новини за 20 січня

Колаж РБК-Україна

Екс-нардепа Максима Микита зняли з літака при спробі покинути Україну, у справі Гандзюк пройшли обшуки і затримання, в РНБО назвали умови для силового звільнення Донбасу. Детальніше про те, що сталося у понеділок, 20 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

Микитася зняли з рейсу при спробі покинути Україну

Прикордонники зняли з літака екс-нардепа Максима Микитася при спробі покинути Україну. Про це повідомляє член наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Сергій Лещенко на своєму Telegram-каналі.

Куди саме хотів полетіти Микитась поки не відомо.

Раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. За нього внесли заставу і відпустили. Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підозрює Микитася в незаконній легалізації більше 200 млн гривень.

По справі Гандзюк пройшли масові обшуки та затримання

В Херсоні проведено понад 30 обшуків та оголошено 9 підозр по справі Гандзюк. Зокрема затримані організатори злочинної організації, яка залякувала активістів Підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського везуть до Києва для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 10 листопада 2018 року Павловського заарештували у справі про вбивство Гандзюк. 2 травня 2019 року його випустили з СІЗО під домашній арешт, з обов'язком носити браслет.

У будівлі Центрвиборчкому застрелився працівник УДО

У будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) на Печерську в Києві 20 січня ввечері знайшли застреленим молодого хлопця. За попередньою інформацією, близько 18:20 працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолету Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці.

Слідчі Державного бюро розслідувань почали розслідування за фактом можливого самогубства.

Колишній адвокат Януковича офіційно став заступником директора ДБР

Колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Ще одним заступником очільника відомства став Олександр Соколов.

Нагадаємо, тимчасова виконувачка обов’язків директора ДБР Ірина Венедіктова. у своєму відеозверненні повідомила, що комісія з відбору завершила роботу, кандидати на посади заступників пройшли перевірку, а накази про їх призначення підписані. Проте імен вона не назвала. Також вона прокоментувала інформацію про призначення адвоката екс-президента Віктора Януковича своїм заступником.

В РНБО назвали умови для силового звільнення Донбасу

У Раді національної безпеки та оборони України назвали умови для силового звільнення Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на інтерв'ю заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса виданню "Радіо Свобода".

За його словами, ЗСУ мають бути готові до силового звільнення Донбасу.

"Моя думка: Збройні сили України повинні бути готові до силового звільнення територій Донбасу, якщо буде ухвалено таке політичне рішення… Наскільки це буде можливо - залежить вже від роботи політиків на рівні підтримки інших держав. Тому що, якби не було підтримки Хорватії з боку країн НАТО, то не було б і хорватського сценарію", - зазначив заступник секретаря.

Платіжки на тепло та гарячу воду знижено до 30%, - Гончарук

Платіжки на тепло та гарячу воду для громадян знижено до 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

До урядової ініціативи долучились вже 19 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львов, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ.

До цього прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що кілька українських міст переглядають тарифи на тепло після розпорядження Кабінету міністрів, яке змінює процедуру встановлення тарифів.

З активів "Газпрому" в Британії, Люксембурзі, Нідерландах зняли арешти

З активів російської компанії "Газпром" у Великобританії, Люксембурзі, Нідерландах були зняті арешти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, активи раніше були заарештовані на вимогу НАК "Нафтогаз-Україна".

Опубліковано відео з вірогідним отруйником зі справи Скрипалів

Прокуратура Софії (Болгарія) опублікувала кілька відеозаписів, на які потрапив чоловік, який є підозрюваним у справі Скрипалів, ймовірно причетний до отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Повідомляється, що стосовно Гебрева могли застосувати отруту "Новачок", якою в серпні 2018 року в британському Солсбері отруїли Сергія і Юлію Скрипалів.

П'яний пасажир влаштував дебош у "Борисполі" (відео)

У "Борисполі" неадекватний пасажир влаштував дебош і його зняли з рейсу в Єгипет. Його сім'я полетіла відпочивати в Шарм-ель-Шейх. Як повідомляється, пасажир перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і влаштував скандал, через те, що його не пропустили на борт співробітники авіакомпанії.

Як розповіли в прес-службі Державної прикордонної служби України, чоловік почав скандал після того, як його сім'я вже пройшла на посадку.

"Коли чоловік прибув до прикордонників і зрозумів, що він вже нікуди не летить, а його сім'я залишилася на борту літака, почав нецензурно лаятися, кидатися паспортом і суперечити законним вимогам охоронців кордону", - уточнили в прес-службі.(відео).

Жителів Києва попередили про небезпеку

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний штормовий вітер. За даними Українського гідрометцентру, у столиці у вівторок, 21 січня очікуються сильні пориви вітру до 15-24 м/с.

Як повідомляють синоптики, попередження про перший рівні небезпеки, жовтий, буде діяти з 8 годин ранку 21 січня до 20:00.